Muore in un incidente stradale il 46enne Paolo Scerni, figlio dell’ex presidente del Genoa

Intorno alle 22.00 di ieri, martedì 23 marzo, si è registrato un incidente mortale sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, all’altezza dell’area di servizio Anzema, nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Nord. A perdere la vita nel sinistro stradale il 46enne Paolo Scerni, 46 anni, figlio dell’imprenditore dello shipping ed ex presidente del Genoa Gianni Scerni.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto l’autovettura condotta da Paolo Scerni si sarebbe scontrata con un tir, in uscita dall’autogrill. Sono in corso verifiche sulle dinamiche per fare luce sulle circostanze dell’incidente e sulle responsabilità.

Tanti i messaggi di cordoglio tra cui quello del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti: “Esprimo profonda vicinanza a Gianni Scerni, in un momento di immenso dolore. Ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia di Paolo, velista, imprenditore nel settore marittimo e della logistica italiana e internazionale, conosciuto e stimato da un’intera comunità”.