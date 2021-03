MSC LIRICA INCENDIO A BORDO video e foto

Alle 14.00, a bordo della nave da crociera MSC LIRICA, nei ponti centrali si è sviluppato un incendio. Le immagini tratte dal web ci raccontano di una situazione abbastanza grave. Da Maggio 2021, avrebbe dovuto riprendere le crociere dell’adriatico, toccando Venezia, Ancona, Splitz, Santorini Mykonos, Dubrovnik. Ha una capacità massima di 2.300 passeggeri e 730 membri di equipaggio.A bordo abbiamo alcuni nostri concittadini di cui aspettiamo notizie al più presto.

La nave è stata battezzata il 12 aprile del 2003 a Napoli da Sophia Loren. È stata la prima ammiraglia di nuova generazione della compagnia. Ha una gemella: MSC Opera. Gemella anche di MSC Sinfonia e di MSC Armonia, costruite inizialmente per la fallita Festival Crociere, anche se il progetto risulta profondamente ridisegnato in numerose parti, come poppa e prua.

Il 31 agosto 2015 è entrata nei cantieri Fincantieri di Palermo dove è stata sottoposta ad un completo rinnovamento ed è stata allungata di 24 metri. Alla fine degli importanti lavori, che sono terminati il 9 novembre, è lunga 275 m e ha a disposizione 193 nuove cabine, nuovi spazi dedicati all’intrattenimento, nuovi saloni, l’adozione di tecnologie d’avanguardia ed il rinnovamento, negli spazi e nelle decorazioni dei negozi di bordo.

Dal 3 al 16 luglio 2019 la nave è stata utilizzata, insieme alla Costa Victoria, come alloggio per gli atleti partecipanti alla XXX Universiade che si è svolta a Napoli.