Morto per Covid il Poeta Icona della Beat Generation Ferlinghetti, amico di Salerno e di Amalfi

Chi l’ha vissuta quella notte la ricorda come memorabile, leggendaria. Nella primavera inoltrata di un maggio caldo del 2007, Lawrence Ferlinghetti e Jack Hirschman, ospiti della “Casa della poesia”, nell’auditorium “Salerno Energia”, condivisero con centinaia di persone, un’atmosfera di letture, poesie, emozioni, impegno e condivisione, in una serata- incontro tra i protagonisti della scena poetica internazionale, personaggi di spicco della controcultura americana.

Era l’atteso ritorno di Ferlinghetti a Salerno. L’ennesimo invece per Hirschman, amico della città. «Fu un incontro “tra beat e street generation”, con due poeti tra i più impegnati e seguiti del mondo poetico internazionale, soprattutto tra due grandi amici e complici di tante battaglie e avventure. – racconta Sergio Iagulli, tra i promotori di quell’evento – La presenza di Ferlinghetti in città non si dimenticherà mai. I suoi erano i libri di poesie che da ragazzi abbiamo più amato e che ci scambiavamo – ricorda – Abbiamo avuto la fortuna di avere un amico in comune con lui, proprio Jack Hirschman. E grazie a lui e a un giro di autori riuscimmo nel 2000 ad organizzare ad Amalfi una tappa del ‘Pullman My Daisy’».

Era da pochi mesi iniziato il ventunesimo secolo e quello fu il loro primo incontro con Lawrence Ferlinghetti. Poeta e scrittore, vero papà della Beat Generation, proprietario della libreria e casa editrice City Lights di San Francisco, Ferlinghetti fu anche saggista, narratore e pittore. Uno scrittore che ha attraversato un intero secolo. Classe 1919, sopravvissuto alla sbarco in Normandia. «Era una leggenda», lo ricorda Iagulli che lo conobbe ad Amalfi, nel 2000, quando la costiera fu tappa del festival internazionale di arti poetiche, ‘Pullman My Daisy’, una sorta di reading di poesia e musica con uno spazio aperto al confronto tra gli stessi poeti presenti nella rassegna: c’era Ferlinghetti, e Martin Matz, Iran Cohen, Jack Hirschman, Agneta Falk, Ray Mc Neace, Irene Lacy, Fernando Arrabal e molti altri poeti della cultura americana del ’900.

«Siamo rimasti sempre in contatto con lui – racconta Iagulli – Lo avevano invitato anche per il Festival della poesia di Sarajevo, ci aveva promesso di venire, ma il viaggio era complicato ed era già anziano. In quella occasione ci inviò un video, un regalo per il festival, un canto di riflessione sul terzo mondo». Negli anni era emersa sempre di più la sua coscienza ecologista, che era anche motivo di scontro con l’amico Hirschman. Nelle sue poesie elevava la sua voce contro le ineguaglianze, le guerre e la sopraffazione. «Ricordo l’incontro tra Ferlinghetti e Ugo Marano – racconta Iagulli – Stavamo raggiungendo a piedi un ristorante dietro il Duomo di Salerno quando ci fermammo nel vecchio laboratorio dell’artista. C’era un’esposizione di grandi vasi, entrammo e Ferlinghetti da bravissimo pittore, iniziò a dipingere con Marano. Ipotizzammo anche l’idea di fare lavori di ceramica insieme. Era una persona disponile e gentile. I momenti d’arte arrivavano all’improvviso. Addirittura fece uno schizzo, il disegno di un uccello, in un piatto mentre mangiavano». Poi c’è quella volta che Ferlinghetti fu fermato dai carabinieri a Brescia. «Andammo insieme a Brescia, suo padre era di lì e quando tornò in Italia volle andare a Brescia per cercare le radici della sua famiglia. Insomma, quest’uomo anziano che si aggirava tra i portoni dei palazzi, per gli abitanti di quel quartiere aveva un fare sospetto, al punto che chiamarono i carabinieri. Lawrence era anche senza documenti e i carabinieri non lo riconobbero».

L’amicizia di Ferlinghetti con la Casa della poesia è stata duratura e sincera. Raffaella Marzano, che la dirige insieme a Iagulli, è stata la traduttrice di Lawrence per diversi festival, anche con Giada Diano, biografa del periodo italiano di Ferlinghetti e sua stretta e fedelissima collaboratrice per oltre 20 anni. «Nella nostra biblioteca ci sono oltre 20mila volumi, e moltissime opere autografate, i suoi disegni, le foto, i video». Testimonianze preziose della vita e della visione di un artista destinato all’immortalità.

(m.v.)