Mondiale Formula Uno, Lewis Hamilton  batte anche il pronostico e vince il Gran Premio del Bahrain

Il pilota britannico conquista la gara di apertura del Mondiale 2021, precedendo in un finale spettacolare la Red Bull di Verstappen. L’olandese supera nei giri finali il pilota britannico ma restituisce la posizione per aver completato il sorpasso oltre i track limits. Sul podio anche l’altra Mercedes di Bottas. Charles Leclerc sesto con la prima Ferrari, ottavo Carlos Sainz al debutto con la Rossa. 16° posto posto per Mick Schumacher. Ritirati Alonso Mazepin, Latifi e Gasly.

Scatta, alle 17,00 ora italiana sulla pista di Sahkir in Bahrain il Mondiale di Formula Uno stagione 2021. Sulla griglia di partenza in pole position Max Verstappen su Red Bull con a fianco il sette volte campione del modo Lewis Hamilton, seguono nell’ordine : Bottas, Leclerc, Gasly, Ricciardo, Norris, Sainz, Alonso, Stroll, Perez, Giovinazzi, Tsunoda, Raikkonen, Russell, Ocon, Latifi, Vettel, Schumcher, Mazepin. Inizia male il primo GP per Sebastian Vettel che si vede retrocesso con la sua Aston Martin punito con cinque posizioni di penalità sullo schieramento per non aver rispettato la doppia bandiera gialla esposta ieri nel T2 al termine della Q1 e per questo scatterà dalla ventesima e ultima posizione. Problemi nell’accensione della Red Bull di Sergio Perez e sistemati invece i problemi al fondo riportati da Max Verstappen. con Perez fermo in T3 Doppia partenza per il primo Gran Premio del mondiale con noie alla Red Bull di Perez. Dopo ulteriore giro di ricognizione ,il messicano ripartirà dalla pit line dopo un intervento alla power unit. Primi giri con Verstappen che difende la prima posizione su Hamilton, Leclerc è terzo su Bottas. Incidente a Mazepin cambio di gomme per Perez al 3° giro. Dopo una breve VSC si riparte, testacoda in precedenza per Mick Schumacher, Max Verstappen avverte il problema alla power unit in accelerazione, tuttavia resta leader davanti a Hamilton e Leclerc il quakle successivamente è costretto a cedere la posizione a Bottas e poi al nono giro anche a Norris su Mc Laren.intanto in testa al decimo giro Verstappen viaggia con due secondi di vantaggio su Hamilton che al 14°giro è ai box per il primo cambio gomme. Sosta anche per Ricciardo che perde la posizione su Alonso rientrando in pista.Al diciottesimo giro Verstappen si ferma e monta la gomma media, quindi strategia opposta rispetto alla Mercedes. Max ora è secondo a sette secondi da Hamilton e dovrà ancora fermarsi per montare la gomma dura. Perez è terzo con alle spalle un Bottas minaccioso con la gomma nuova. Intanto super sorpasso di Bottas all’esterno su Perez in fondo al rettilineo di ritorno. Verstappen ora con una gomma è a caccia di Hamilton. Al 21° giro Sainz sfrutta la lotta tra Vettel e Alonso per passarli entrambi guadagnando l’ottava posizione. Intanto un lungo per Vettel alla curva 1 che lo relega in 12^ posizione. Al 24 giro sorpasso di Raikkonen su Alonso. A circa metà di una gara molto appassionante Verstappen insidia Hamilton e si porta sotto i due secondi. Intanto Tsunoda passa Alonso ed è a due secondi dalla zona punti difesa da Raikkonen, Perez passa Stroll ed è settimo. Al 29° giro cambio gomme per Lewis Hamilton, Verstappen ora è leader davanti a Bottas, il campione in carica è rientrato in terza posizione con gomme dure. Dal 31° al 33° giro cambio gomme per Bottas per Leclerc, Ricciardo. Al 34° giro , peer noie ai freni, dopo una buona gara ritiro per Fernando Alonso. Al 40° giro terza sosta per Perez, che monta gomma media e rientra in pista in settima posizione alle spalle di Verstappen, Hamilton, Bottas, Norris, Leclerc, Ricciardo e Stroll, che alla fine in Curva-4 è passato all’esterno. Arriva la seconda sosta per Verstappen, che monta la gomma dura e ha otto secondi da recuperare su Hamilton con una gomma decisamente più fresca. Verstappen non perde tempo e recupera un secondo e con 1’33’’.3 registra il giro più veloce. Nel frattempo grande sorpasso di Perez in Curva-1 su Ricciardo,il messicano ora è a caccia di Leclerc. Contatto tra Ocon e Vettel in Curva-1, si girano entrambi, ma riescono a ripartire. Sainz passa Stroll ed è ottavo. Dieci giri ancora a disposizione per Hamilton per difendere la leadership e per Verstappen per giocarsi la vittoria. A sette giri dal termine 2.5 sono i secondi che dividono i due battistrada. Il duello si fa sempre più avvincente. Dopo un lungo di Hamilton a cinque giri dal termine Verstappen sorpassa Hamilton. Verstappen passa all’esterno alla Curva-4. Un sorpasso da incorniciare, ma poi inspiegabilmente Verstappen perde di nuovo la posizione sul rettilineo. L’olandese è fuori dalla zona DRS. Il muretto ha chiesto a Verstappen di ridare la posizione sorpasso oltre i track limits. Intanto sosta ai box per Bottas che tenta e riesce a realizzare il giro più veloce. Ultimi tentativi che non riescono per Verstappen, vince il Gran premio del Bahrain Lewis Hamilton che riprende dove aveva lasciato la scorsa stagione. Di seguito la classifica finale.

