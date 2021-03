Mon. Arturo Aiello, vescovo di Avellino ed ex parroco di Piano di Sorrento: “Alla ricerca di Dio che ti cerca”

Riportiamo l’intervento di Mons. Arturo Aiello – Vescovo di Avellino ed ex parroco di Piano di Sorrento – durante la trasmissione radiofonica “Ascolta si fa sera” trasmessa su Radio 1.

«Pace e bene. Vorrei trascorrere i nostri cinque appuntamenti del mese di marzo rincorrendo e commentando solo due versi di Juan Vicente Piqueras, che ora leggo: Si deve cercare la vita che ti cerca, il cielo squarciato delle pozzanghere.

Stasera mi fermo sul si deve cercare la vita, in cui leggo un imperativo, una necessità, un farmaco per non morire.

Da ragazzi e da giovani, più facilmente e quasi naturalmente, ci si pone in uno stato di ricerca, poi la vita ci sommerge con i suoi mille impegni, e così la necessità del momento presente ci fa dimenticare che dobbiamo ancora e sempre cercare. Ci accontentiamo di ciò che offre la casa, ci fermiamo alla prima stazione, già stanchi di non camminare. La ricerca mette in moto la vita, crea curiosità, sguardo oltre il colle dell’infinito che sembra sbarrarci la vita.

Tu sei un cercatore? Hai ancora voglia di gettarti alle spalle le cose conosciute per aprirti al nuovo che Dio ti indica? Sai preparare uno zaino leggero e metterti alla ricerca della felicità?

La Quaresima è un tempo per mettersi alla ricerca di Dio che ti cerca. Ti auguro buon cammino, qualsiasi sia la tua età e la tua condizione, come uomo o donna; devi riprendere a cercare, a cercarti, a cercare le persone che stasera ti aspettano a casa. È importante, per non morire!».