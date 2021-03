Miur e Ministero dell’Interno stanziano nuovi fondi per progettualità di ristrutturazione e riqualificazione cittadina. La proposta di Francesco Carotenuto del gruppo “Scafati Arancione”

E’ il segretario del gruppo “Scafati Arancione”, Francesco Carotenuto, ad inviare al sindaco della città, Cristoforo Salvati, ed all’assessore al ramo, una missiva per rendere noto lo stanziamento di fondi per progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione, o alla costruzione “ex novo” di edifici di proprietà del Comune. Gli stabili in questione ospiteranno asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Per ciò che concerne i fondi, invece, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Interno hanno stanziato ben 700 milioni di euro, ripartiti per i diversi settori progettuali, tra i quali figurano anche i progetti di riqualificazione delle zone che risultano essere più svantaggiate.

Ciascun Ente locale, quindi, potrà presentare un massimo di due progetti a norma di legge, ognuno dei quali non potrà superare una previsione di spesa di tre milioni di euro.

Tali lavori potranno essere presentati dall’Ente interessato o da un suo delegato, collegandosi alla piattaforma dedicata entro le 15 del 21 maggio di quest’anno.