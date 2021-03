Mister Padalino dopo la vittoria a Viterbo: “Complimenti alla squadra che ha vinto una gara difficilissima”

Al termine della trasferta a Viterbo, dove la Juve Stabia è uscita vincente, le parole di mister Padalino: “Gestione delle energie migliore rispetto alle aspettative? Sicuramente quando giochi ogni tre giorni è un tema ricorrente, a maggior ragione se il tuo avversario ha riposato, dunque ci siamo fatti un po’ il segno della croce; in parte onestamente siamo stati più in difficoltà da questo punto di vista rispetto a loro, con una gestione della palla non ottimale e spesso ci è mancata un po’ di lucidità nella scelta finale, ma è fisiologico. Anche oggi, però, abbiamo dimostrato di essere concentrati e sul pezzo, contro una formazione che ha cambiato passo nel girone di ritorno, e dunque posso fare solo i complimenti ai ragazzi che hanno vinto una gara davvero difficile”. E sul match winner aggiunge: “Altra bella prestazione di Marotta? Un valore aggiunto in C e credo anche in B. Sono quei calciatori che come oggi possono risolverti una partita anche quando non tutti gli aspetti del gioco sono perfetti; lui ha innalzato tanto il livello di personalità della squadra, e la squadra allo stesso tempo sta esaltando le sue doti mettendolo in condizione di rendere al meglio”.