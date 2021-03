Positano ( Salerno ) . Misaki arriva a Positano! A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, cominciano ad essere molti i movimenti commerciali in vista dell’estate e della stagione turistica. Tra questi, pare oramai certo, ci sarebbe la catena Misaki Sushi and Japanese Restaurant, già presente nella vicina Sorrento ed a Pompei, in provincia di Napoli, da dove è partita, famosa per la spettacolare combinazione di attenzione per la cucina giapponese, amore per il design e passione per il Sushi in tutte le sue declinazioni.

Quasi certa, dunque, la sua presta apertura, salvo imprevisti, in via Pasitea, vicino a Casa e Bottega, dove era presente un’agenzia immobiliare, e il bar Elisir , un buon segno per l’attrattiva che dimostra avere la cittadina della Campania, anche se forse c’è una concentrazione eccessiva di attività enogastronomiche, verso le quali cominciano a rivolgersi tutti, sostituendo anche attività artigianali e boutique in food & wine. In bocca al lupo