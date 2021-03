Minori ( Salerno ) . Picnic sul lungomare del movimento “Io apro”, il sindaco Andrea Reale li caccia di persona. Non abbiamo solo De Luca come sceriffo in Campania, Andrea Reale non si è perso d’animo e ha cacciato i commensali da tavoli non loro

Ma cosa è successo?

Una panino con coca cola di protesta in Costiera amalfitana , profittando della giornata di sole , un gruppetto di persone che combattono in Campania e in Italia per far riaprire ristoranti e bar e mettere fine al lockdown per il coronavirus Covid-19 sono venuti nella cittadina della Costa d’ Amalfi e si sono presi tavoli e sedie di un bar per pranzare in riva al mare. Sono arrivati i vigili ed i carabinieri, ma poi ci ha pensato il sindaco Andrea Reale a prendere i tavoli e mettere fine alla scena di protesta che poi è finita male visto che i carabinieri hanno sanzionato il gruppetto che avevano violato il divieto del lockdown.

Il pranzetto sul lungomare non era una motivazione sufficiente a quanto pare, ma al di là del fatto singolo il malessere fra gli operatori comincia ad aumentare di giorno in giorno.