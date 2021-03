Minori piange la dipartita di Salvatore Carretta

Minori dice addio a Salvatore Carretta che lascia nel dolore la moglie Trofimena, i figli Andrea, Caterina ed Elvira, i generi, i cari nipotini Anna Paola, Federica, Nicholas, Ludovica, il fratello, i cognati ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e ora ne piangono la scomparsa.

I funerali saranno celebrati domenica 28 marzo alle ore 16.00 muovendo dalla casa dell’estinto in Via Giovanni XXIII per la Basilica di Santa Trofimena.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.