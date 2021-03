Minori: misure anticovid

Minori (Costiera Amalfitana): misure anticovid

Il parroco di Minori, don Ennio Paolillo, di concerto con l’amministrazione comunale retta da Andrea Reale, ha deciso la scorsa settimana di chiudere tutti i luoghi di culto (a Minori sono parecchi essendo stata la cittadina Diocesi autonoma per secoli) ed i centri di aggregazione facenti capo alla parrocchia principale di Santa Trofimena che è basilica.

Per la qualcosa le funzioni religiose saranno tenute per i giorni a venire, e fino al cessato termine di pericolo di contagio da covid 19, solo nella basilica anzi indicata. Questo edificio è molto ampio ed è in grado di accogliere, con i dovuti accorgimenti di distanza tra persone e mascherine indossate, molti fedeli

Apprezzato accorgimento nella speranza che il buonsenso dei cittadini prevalga e che tutte le misure precauzionali siano adottate per poter uscire dallo stato di emergenza al più presto.