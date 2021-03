Minori-Maiori, il sindaco Reale: “Domani al via le vaccinazioni agli ultraottantenni”

Costiera amalfitana. Vaccini a Maiori e Minori. La comunicazione di Andrea Reale: Come già comunicato, avranno inizio domani mercoledì 10 marzo le operazioni di vaccinazione riservate agli anziani ultraottantenni di Maiori e Minori. Le prime dosi saranno somministrate a partire dal pomeriggio ai soggetti preventivamente convocati presso il Centro Anziani di Maiori in Corso Reghinna, e proseguiranno nei giorni seguenti. Al contempo si sta organizzando la successiva turnazione riservata al personale scolastico, che dovrebbe procedere con le stesse modalità, di pari passo con il completamento del turno vaccinale per gli ultraottantenni”.