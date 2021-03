Minori in festa per il matrimonio di Franco Ferrara e Valeria Apicella. La figlia Penelope: “Sono proprio fortunata!”. Giornata di festa a Minori, in Costiera Amalfitana! Infatti, in questo giorno si celebra il matrimonio tra Franco Ferrara e Valeria Apicella.

Presente, ovviamente, anche la figlia Penelope, la quale ha scritto una lettera per i genitori: “Quando si aprono gli album delle foto del matrimonio noi figli non ci siamo mai. Non capita tutti i giorni di poter partecipare al matrimonio dei propri genitori. Sono proprio fortunata, questa volta ci sono anch’io!”

Anche noi di Positanonews ci uniamo virtualmente alla felicità del momento, augurando alla famiglia di essere sempre pieni di gioia come oggi!

C’è qualcosa tra noi

si vede da come mi guardi

e da come m’accendo.

A tratti ci smarriamo

a tratti una stessa cosa

la pensiamo tutti e due.

Riprendiamo però il discorso

sempre con allegria

perché c’è tra noi qualcosa,

che troviamo e poi si perde,

perché così vogliamo,

lo vogliamo tutti e due.

Ed è un atto superfluo,

che nessuno ci chiede,

fingere che non sia:

a te luccica negli occhi

a me brilla nella lingua.

Nahit Ulvi Akgun