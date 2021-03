Minori: il tram dei desideri

L’ANM, azienda di trasporti pubblici dell’area metropolitana napoletana, mette in vendita quattro tram d’epoca degli anni ’30, attualmente parcheggiati presso il deposito tramviario di san Giovanni a Teduccio. Costo di ogni singola vettura euro 3.780, ma queste vetture alienate hanno anche bisogno di alcuni interventi per riparazione

Oltre dieci anni fa l’amministrazione comunale minorese dell’epoca sistemò, senza che qualcuno fosse a conoscenza dell’operazione, una carrozza di treno in disuso al lungomare nei pressi dell’accesso pedonale al pontile di attracco: doveva fungere (si disse) da biglietteria per i battelli di linea costiera (che all’epoca erano scarsamente frequenti; in secondo momento fu pensato, essendo la Proloco un po’ decentrata, di farne un ufficio informazioni; poi cambiò ancora destinazione anche perché al lungomare il sole rendeva la vettura impraticabile per il caldo.

Fatto è che quel “treno dei desideri” doveva risolvere il capriccio stupido di qualcuno a spesa della collettività.

Ora , e meno male, la notizia della alienazione avviene quando a reggere le sorti del borgo minorese c’è una amministrazione che mira più al sodo, senza troppi fronzoli per la testa.

Comunque la vettura fu rimossa e non se ne seppe più niente, tranne che costò alle casse comunali oltre trentamila euro.