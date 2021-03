Minori, gattino in pericolo salvato dai Vigili del Fuoco

Raccontiamo una vicenda di alcune ore fa che si è, fortunatamente, conclusa nel migliore dei modi. Protagonista dello spiacevole episodio un gattino, che aveva ben deciso di cacciarsi nei guai nascondendosi tra le rocce.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori non si sono fatti attendere e, con un celere intervento, hanno immediatamente portato in salvo il piccolo amico tra le braccia della sua amata padrona.

Le storie al lieto fine esistono, e in un periodo simile possono solo far bene al nostro umore. Grazie a forze dell’ordine, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, che con la loro presenza costante sul territorio garantiscono la più totale sicurezza per gli abitanti, ma non solo!