Minori: domani 6 marzo si dona il sangue con Avis

Minori. Domani sabato 6 marzo nel comune in Costiera ci sarà una nuova donazione di sangue promossa dal Comune in collaborazione con l’Avis di Salerno. L’unità mobile dell’Avis sarà in Piazza Cantilena dalle 8.00 alle 10.30 per effettuare i prelievi. Le operazioni avverranno nel rispetto di tutte le misure imposte dall’emergenza sanitaria in atto, a seguito della quale si sono ridotte le donazioni e c’è necessità di sangue per salvare vite.

Per garantire il rispetto delle norme anti contagio Covid-19 è obbligatorio effettuare la prenotazione chiamando al n. 335 6574781. “Ricordiamo che può donare chiunque sia in buona salute, maggiorenne fino a 70 anni, che pesi almeno 50 chili e che rispetti i criteri di sicurezza specifici per le misure di prevenzione dei contagi”, si legge nella locandina che apponiamo in immagine.