Milano, Belén Rodríguez al party senza mascherine. Scatta la polemica

Lombardia. Con l’emergenza Covid che galoppa in Lombardia, fanno specie le immagini che arrivano del party esclusivo al Sanctuary di Milano, un nuovo spazio presso l’ex scalo ferroviario a Lambrate (gemello del locale modaiolo romano di Colle Oppio). Protagonista dell’affollatissimo evento glam Belen, accompagnata dal fidanzato, Antonino Spinalbese, oltre ad Eliana Michelazzo e decine di modelle, art director, dj, artisti, volti più o meno noti. In barba a divieti per limitare il Coronavirus, si sarebbe festeggiato l’ultimo week-end di zona gialla, dato che la Lombardia, da oggi, torna arancione.

Ecco cosa è successo al Sanctuary

Al centro di una delle due sale un dj ha fatto ballare gli oltre 400 ospiti arrivati per godersi questa parentesi, senza mascherine e con una ressa che non ha spaventato i vip invitati per questo pomeriggio danzante. Il tutto nella stessa struttura che ospitava una mostra poco in sintonia con quella discoteca improvvisata: alle pareti di una sala limitrofa, infatti, erano appesi gli scatti dell’ esposizione Once upon a time in 2020, dedicata proprio al Covid, e sostenuta, come spiegano gli organizzatori sui loro canali social, dal Comune di Milano. Un’apertura lampo, quella del Sanctuary, visto che, secondo le nuove disposizioni, questo locale industrial dovrà richiudere i battenti: in tutto 1500 metri quadrati di cemento, ferro e rotaie «trasformati in un’ oasi metropolitana spiegano i curatori da un’ intera community di artigiani ed artisti. Uno spazio senza tempo, per scoprire nuovi mondi e riconnettersi col proprio io». Dalle colazioni ai pranzi, fino agli aperitivi e ai live set, come quello di sabato pomeriggio, appunto.

Belen protagonista del party

Belen, arrivata con degli amici, avrebbe mangiato in un’area a lei riservata, ma poco distante dai tavoli e dal resto della folla, pubblicando anche numerose stories sul suo profilo Instagram che testimoniavano le danze scatenate senza protezione. Coccole e baci tra la showgirl argentina, incinta al quinto mese di una bimba, e il fidanzato, a cui sarebbe stata vicina tutto il pomeriggio, tra un cocktail e un passaggio dalla cartomante, per una lettura dei tarocchi (una sorta di bollino di questo locale). E poi, una visita alla mostra di Spucches, durante la quale l’ artista le ha anche realizzato un ritratto fotografico con la mascherina.