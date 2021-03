Meteo, le previsioni del Nautico di Piano di Sorrento: temperatura in aumento da mercoledì. Continua la collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, che ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ad una stazione meteo che abbraccia la zona e consente di dare previsioni meteo geolocalizzate.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

La depressione che ha interessato il tirreno nelle ultime ore tende ad esaurirsi. Lunedì e Martedì giornate con sole e nuvole, Mercoledì e Giovedì, giornate soleggiate con meno nuvole. Venti moderati dai settori settentrionali, in calo ed in rotazione per Mercoledì. Temperatura in leggero aumento da Mercoledì.

Dirigente Scolastico, Dott. Teresa Farina