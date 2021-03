Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola. Ecco le previsioni da oggi a domenica 14 marzo.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

Siamo ai margini di una vasta area di bassa pressione con minimo ad Est dell’Islanda. Oggi nuvoloso con aperture, probabile pioggia in nottata, miglioramento per Sabato con giornata alquanto soleggiata. Domenica con sole e nuvole, in mattinata, peggioramento nel pomeriggio e probabilità di pioggia per la serata. Venti da libeccio, oggi, deboli, Sabato e Domenica da ponente, in rinforzo nella giornata di domenica. Arrivo di aria più fredda, temperature in diminuzione, in particolare per la giornata di domenica.

L’istituto, ricordiamo, dispone della stazione meteo più vicina a tutta la Costa d’ Amalfi e Sorrento. Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina.