Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola. Ecco le previsioni da oggi a giovedì.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

La depressione si allontana e lascia spazio ad una giornata soleggiata, per oggi, nuvolosità in nottata con probabilità di debolissima pioggia. Martedì qualche nuvola in più ma prevalenza di sole, aumentano le nubi nel pomeriggio. Mercoledi tra sole e nuvole, aumento consistente delle nuvole di pomeriggio con probabilità di qualche goccia di acqua, specie in nottata. Giovedì giornata nuvolosa con probabilità elevata di pioggia. Venti da NW, per oggi, quindi dai settori settentrionali, comunque deboli. Temperatura in leggera diminuzione.

L’istituto, ricordiamo, dispone della stazione meteo più vicina a tutta la Costa d’ Amalfi e Sorrento. Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina.