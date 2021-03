Dovrebbe scattare dal 24 marzo e ci saranno 20 gradi nel Centro-Sud

Redazione – Esplode la primavera con le temperature in aumento.

Dovrebbe scattare dal 24 marzo e ci saranno 20 gradi nel Centro-Sud, sembra che sia proprio così perché dalla suddetta data sta per finire questa fase di stampo decisamente invernale.

Così ci saranno i primi segnali di una ripresa delle colonnine di mercurio, quando un maggiore irraggiamento solare favorirà un aumento termico più apprezzabile nei valori massimi.

Mentre farà ancora un po’ fresco solamente la notte e nelle primissime ore del mattino, specialmente al Nord e nelle vallate più interne del Centro, come in Toscana ed in Umbria.

Tutto cambierà tra giovedì 25 e venerdì 26, quando delle masse d’aria più calda risaliranno dal Nord Africa, con l’intento non solo di fornire ulteriore energia all’ormai consolidato anticiclone, ma daranno vistosamente una scossa ai termometri, spingendoli ulteriormente verso l’alto, specie nelle vallate alpine e su alcuni tratti della Val Padana e provocando un aumento anche dei valori notturni.

GiSpa