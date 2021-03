Meta: volontari anti assembramento sorvegliano zona rossa

A far rispettare la zona rossa istituita in Regione Campania da alcune settimane, l’amministrazione comunale di Meta ha pensato di ricorrere ai volontari anti assembramento. La città è pressoché tranquilla, anche grazie alla sorveglianza di chi si assicura del totale rispetto delle regole anti assembramento, considerato che – oltre al vaccino – le norme igienico sanitarie sono le uniche armi disponibili per una battaglia talmente ardua.

L’emergenza sanitaria nel comune della costa di Sorrento, ad oggi, non sembra presentare notevoli criticità, a maggior ragione dopo le quattro guarigioni annunciate oggi dal sindaco Peppe Tito. Si registra, tuttavia, un totale di 16 cittadini attualmente positivi al covid-19.