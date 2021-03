Meta-Seiano: file da incubo in entrambe le direzioni per lavori. Circa un’ora di attesa venendo dalla Galleria

Una mattinata da incubo per la viabilità in Penisola sorrentina. In corso dei lavori a Meta (all’altezza della Chiesa del Lauro fino ad arrivare all’inizio delle curve di Punta Scutolo) per rifare l’asfalto.

A causa di questi lavori il traffico è totalmente bloccato in entrambe le direzioni. Venendo da Piano di Sorrento e andando verso Vico Equense defluisce abbastanza velocemente (circa 15 minuti). In senso opposto, attese in fila fino a un’ora. Il traffico parte dalla Galleria di Seiano. Posizionati semafori in ambedue le direzioni. Foto e video di Positanonews.

AGGIORNAMENTI – Ci segnalano che da Seiano in direzione Sorrento la coda supera un’ora di tempo. Si consiglia di deviare per Alberi da Montechiaro o da Seiano direttamente.