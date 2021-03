Meta, scomparsa di Luigi Celentano. Una misteriosa telefonata: “Giggino non vuole essere trovato”

La trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto” torna ad occuparsi della scomparsa di Luigi Celentano, il ragazzo di Meta oramai da tutti conosciuto come “Gigino Wi-Fi”

In studio la mamma di Luigi, la signora Fulvia, alla quale viene fatta ascoltare la telefonata di una donna misteriosa la quale afferma di sapere dove si trova il ragazzo aggiungendo che Giggino Wi-Fi non desidera essere trovato e quindi invita a non cercarlo più.

Una telefonata avvolta da mille misteri e sulla quale ovviamente si cercherà di fare luce. Ma intanto il giallo intorno alla scomparsa di Luigi Celentano continua ad infittirsi e sembra sempre più difficile sperare in un suo ritrovamento.

Tutta la penisola sorrentina attende con ansia nuove notizie sulla sua scomparsa sperando che prima o poi si possa venire a sapere dove attualmente si trova Luigi e soprattutto se sta bene. Sicuramente le indagini della trasmissione televisiva non si fermeranno qui e cercheranno di fare luce su questo ultimo tassello così imprevisto.