Meta: Mario Esposito contrasta il Covid con la digitalizzazione. L’intervista

Meta (Napoli). Nel 2020 ci siamo dovuti adattare alla nuova quotidianità, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, un periodo storico inconsueto e difficile che il mondo intero sta affrontando ancora. A distanza di un anno non sembra dar tregua, anzi sembra invece che mentre stiamo abituando a conviverci, nasce una variante, un ibrido sperimentale che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Ci tiene in pugno come mosche, pronte per essere schiacciate alla prima mossa falsa. Una ad una.

Le nostre abitudini, stili di vita, stanno sviluppando una nuova forma mentis, per ripararci e cercare di restare a galla, sia economicamente che moralmente.

Siamo a conoscenza tutti, ma proprio tutti, che coinvolge anche il marketing e la comunicazione, spingendo esperti e figure chiave del settore a fare un passo indietro rispetto alle consuete strategie di mercato, per adattarle alla nuova quotidianità.

Fra i tanti colpiti, il settore degli eventi, che ha dovuto adattarsi agli eventi in modo versatile. Un discepolo che ne porta la testimonianza è certamente Mario Esposito. Nato a Napoli nel 1979, è giornalista e operatore culturale. Laureato con lode in Lettere, è direttore del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”. È stato assistente parlamentare e consulente di diverse amministrazioni pubbliche e soggetti privati per la organizzazione di eventi. È lecito porsi delle domande sugli eventi ai tempi del Covid-19.

Come vi state organizzando per la prossima edizione in merito al premio” Penisola Sorrentina Arturo Esposto”?

Siamo già partiti per organizzare la ventiseiesima edizione del Premio, che ha celebrato lo scorso anno le nozze d’argento a Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento. Sarebbe bello poter tornare a formule di spettacolo dal vivo; ritengo che però anche quest’anno dovremo confrontarci con dei limiti e dei rigidi protocolli. Intanto, ho già insediato un digital team, ovvero, digitalizzazione che si svolgerà anche un collegamento con gli Stati Uniti, grazie alla sinergia con l’ETS Exordium, diretto dall’artista sannita Giuseppe Leone. che porterà in primavera alla costruzione di un ecosistema digitale della cultura, dedicato all’arte, al paesaggio e alla Bellezza.

Quali sono le perplessità, in questo periodo pandemico?

La cultura è un bene prezioso. In economia viene indicata come un bene di merito. Essa nel nostro Paese costituisce di fatto un asset fondamentale di sviluppo, soprattutto nell’intreccio con il turismo e l’ambiente. Non a caso nel 2020 abbiamo promosso “La carta di Sorrento”, un manifesto di venti principi per l’innovazione declinati lungo il trinomio ambiente-turismo-cultura. Spero che il Governo nazionale , la Regione e tutti gli enti locali incentivino forme di coraggio, di impresa sociale e di promozione culturale, magari prevedendo all’interno dei bandi di contributo vere e proprie premialità per quelle manifestazioni che siano in grado di dimostrare una continuità in sicurezza anche in era pandemica e soprattutto che riservino un’alta proporzione dell’intero budget dell’evento all’utilizzo di personale e alle spese di ospitalità, con un impatto positivo sui giovani e sul mercato turistico messo in ginocchio dalla pandemia.

Perché è importante non fermarsi?

È anzitutto un bisogno vitale, ci spega Esposito. Chi come me da oltre 25 anni vive ogni giorno per immaginare e creare eventi, avverte questo stimolo come un’espressione del proprio ritmo circadiano, pari a quelle del dormire e del mangiare. La cultura è ricerca, stimolo, fantasia: attività di cui l’uomo, intrinsecamente, non può fare a meno. Il Premio “Penisola Sorrentina” oggi guarda a diversi settori: l’audiovisivo, il teatro, il cinema, la musica, lo spettacolo dal vivo, l’arte a tutto tondo. È nato però nel 1996 come premio di poesia. Per rispondere alla tua domanda, voglio allora citare un poeta, il più grande (forse) poeta del Novecento, un premio nobel: Eugenio Montale. Egli con lucidità evidenziava che se il mondo ci bastasse non avremmo bisogno di poesia. Non possiamo fermarci, perché il mondo non può mai bastarci.

Come gestirete la sicurezza dell’evento?

La produzione esecutiva viene curata nei minimi dettagli da società esperte nel settore degli eventi dietro il coordinamento di Francesca Esposito, event planner della costiera sorrentina che ha fatto della formazione nel settore del wedding e degli eventi la sua vita, e che già lo scorso anno si premurò di applicare rigidamente tutti i protocolli previsti per il contenimento del contagio da Covid-19

Può ufficializzare qualche novità?

La novità più importante al momento è quella di una sinergia con un ente del terzo settore del Sannio. Si chiama Exordium ed è un centro culturale attivo a Buonalbergo, nel cuore del Fortore. Con il coordinamento dell’artista Giuseppe Leone, stiamo provando a costruire un network che unisca costiera sorrentina ed entroterra, proiettando la bellezza dei borghi della Campania in ambito internazionale, declinando i modelli strutturati nella nostra “Carta di Sorrento” per il paesaggio e l’ambiente. Referente per l’America sarà Berardo Paradiso, che è stato presidente della Camera di Commercio italiana a New York ed è attualmente presidente dello IACE, istituto dedicato all’insegnamento della lingua italiana. Ecco allora la prestigiosa dimensione filoatlantica che la manifestazione sta cominciando ad assumere.

Una chicca per arricchire la curiosità ai lettori. E chi appoggia nell’organizzazione?

Un’opera d’arte nasce sempre dal coraggio, vorrei dire follia, del suo ideatore. Un organizzatore di eventi è sempre un uomo solo all’inizio. Deve profondere tutte le proprie energie fisiche, economiche ed intellettuali perché il soffio vitale cominci a dare forma e corpo all’idea iniziale. Poi in corso d’opera sono tante le voci che si aggiungono e impreziosiscono questo concerto culturale. Tutto però parte sempre da uno sforzo solitario, destinato a diventare corale. È la differenza tra la solitudine e l’isolamento.