Meta, il programma della Settimana Santa 2021 nella Parrocchia Santa Maria del Lauro

Meta. Il parroco Don Francesco invita tutti a vivere la Settimana Santa 2021 con intensità, nel rispetto delle ordinanze, per gustare, nonostante tutto, la gioia, la luce e la speranza che sgorgano dalla Pasqua di Gesù Crocifisso e Risorto.

Ecco il programma religioso della Parrocchia Santa Maria del Lauro Meta.

Domenica 28 marzo – Benedizione delle Palme durante ogni Messa: ore 8.30 – 10.15 – 11.45 – 19.00

Per evitare assembramenti, per la sicurezza di tutti, nel rispetto delle ordinanze nazionali anti-covid, in comunione con gli orientamenti della Curia diocesana, le palme saranno benedette in Basilica durante tutte le Sante Messe. I ministranti ed i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé; si raccomanda la massima attenzione affinché non avvengano scambi di rami di mano in mano.

Lunedì Santo 29 marzo – ore 18.00: Via Crucis giovanissimi.

Martedì Santo 30 marzo – ore 19.00: Preghiera in preparazione alla Pasqua, animata dalle Confraternite.

Giovedì Santo 1 aprile – ore 19.00: Santa Messa in Coena Domini; ore 20.15: Adorazione Eucaristica.

Venerdì Santo 2 aprile – ore 19.00: Celebrazione della Passione del Signore e Adorazione della Croce. A seguire preghiera personale davanti alle statue del Cristo Morto e dell’Addolorata.

Sabato Santo 3 aprile – ore 19.00: Veglia Pasquale

Domenica 4 aprile, Pasqua di Risurrezione – Sante Messe ore 8.30 – 10.15 – 11.45 – 19.00

In tutte le celebrazioni saranno rispettate rigorosamente le norme anti-Covid. Gli orari sono soggetti al coprifuoco in vigore.