Meta, il forum dei giovani distribuisce agrumi alla comunità.

Meta (Napoli). Domani sabato 6 marzo il Forum Dei Giovani di Meta sarà impegnato per la comunità con un attività di raccolta di arance e limoni della villa comunale presso “Il Giardino degli Agrumi”. In seguito l’attività continuerà domenica 7 marzo dalle ore 09:30 alle ore 12:30 in Piazza Madonna del Lauro, dove i ragazzi del forum dei giovani saranno impegnati con la distribuzione gratuita del raccolto.

“È un’attività di grande rilievo in questo determinato momento che stiamo vivendo” dichiara Mara Soldatini Vice-Coordinatore del forum, “perché ci offre la possibilità di impegnarci per il nostro paese e di sviluppare un senso di solidarietà reciproco, mai come oggi così necessario nella nostra comunità”.

L’invito a partecipare è rivolto alla cittadinanza tutta, che potrà recarsi allo stand per ritirare il proprio sacchetto con arance e limoni, i ragazzi del forum saranno lieti di accogliere tutti coloro che accorreranno.