Meta, il Bar Romano e i dolci pasquali. La ricetta del “raffaiuolo”

Meta (Napoli). Si avvicina la Pasqua e il Bar Romano scalda i fornelli per i dolci pasquali. Tante le proposte già disponibili: in primis il tradizionale raffiolo, detto anche “raffaiuolo”, poi le uova di cioccolato e infine le pastiere.

Il proprietario ha voluto rivelarci la ricetta del suo “raffaiuolo” un dolce soffice e goloso, preparato esclusivamente al Bar Romano, che riportiamo qui di seguito.

INGREDIENTI DEL “RAFFAIUOLO”

10 uova

160 g farina

130 g zucchero

marmellata di albicocche q.b.

PREPARAZIONE DEL “RAFFAIUOLO”

Si montano a neve i bianchi delle uova con l’aggiunta di metà zucchero e di un po’ di limone. Separatamente si amalgama il rosso delle uova con il rimanente zucchero e la farina. Si unisce poi tutto in un unico composto e si creano le forme tipiche del “raffaiuolo” da mettere poi in forno a 150 gradi per 60 minuti. Infine si lascia raffreddare il tutto e si ricoprono i dolci con uno strato sottile di marmellata, zucchero fondente e meringa.