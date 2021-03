Meta, dopo anni di lavoro al Comune arriva la meritata pensione per Maria D’Esposito

Maria D’Esposito da Piano di Sorrento ha raggiunto ogni giorno per anni il Comune di Meta dove ha svolto con passione e dedizione il suo lavoro di centralinista. Ed oggi arriva per lei il meritato traguardo della pensione. A salutarla in questo giorno così importante il sindaco Giuseppe Tito: «Avrai il giusto merito del lavoro che hai svolto. Goditi la vita come hai sempre fatto, con leggerezza, con amore e con bellezza perché sei una persona speciale ed in ognuno di noi hai lasciato qualcosa di bello. Ti ringrazio personalmente per la tua gentilezza e la tua professionalità. Non ti ho mai visto urlare ma hai avuto sempre un’immensa delicatezza e questo è un pregio che non tutti hanno».

E l’Amministrazione Comunale ha voluto farle dono di una targa sulla quale si legge: “A D’Esposito Maria con grande riconoscimento e stima per il lavoro svolto con professionalità e perseveranza sempre al servizio della cittadinanza con l’augurio sincero di una serena pensione”.

E quello raggiunto da Maria è veramente un traguardo bello ed importante per il quale le facciamo i migliori auguri. Maria è veramente una persona speciale, sempre gentile ed educata. Ed è lei stessa a commentare questo momento della sua vita con un post su Facebook: «Condivido con voi un momento importante della mia vita e ho bisogno di sentirvi vicini col calore del vostro affetto. Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro: ho raggiunto i presupposti per andare in pensione e, valutate varie circostanze, ho deciso di compiere questo passo. Scrivere con esattezza ciò che provo non è facile. Pare ieri quando mi arrivò la telefonata del dirigente di allora, che mi comunicava che avrei dovuto prendere servizio: 1 marzo 1989. Quanta strada ho percorso da allora, professionalmente, ma anche emozionalmente: con i colleghi si è costruito un rapporto umano, con alcuni almeno, tale che adesso, sento una gran malinconia a lasciarli. Come mi spiace lasciare la mia attività lavorativa: i miei utenti telefonici, che ho cercato di seguire nel miglior modo possibile. So bene che è un vantaggio andare in pensione in età non troppo avanzata, per altro non mi mancano interessi che potrò coltivare e sviluppare. Tuttavia mi sento come chi, alla stazione, attenda di partire per una nuova destinazione: l’attesa delle porte di quel treno che si chiuderanno e via, il panorama da sempre conosciuto e vissuto si allontana. Sono eccessivamente emotiva, così, vi prego, siatemi accanto».

E noi auguriamo a Maria che questo nuovo capitolo della sua vita sia sereno e pieno di gioie, colmo di amore ed interessi. Siamo certi che potrà godere a pieno dell’affetto delle persone care dopo tanti anni dedicati al lavoro. Auguri di cuore Maria. E’ l’inizio di una nuova pagina del tuo libro.