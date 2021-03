Meta dice addio ad Adelina Savarese, vedova Parlato: aveva 91 anni

La cittadina di Meta, in penisola sorrentina, è in profondo cordoglio per la scomparsa della sig.ra Adelina Savarese all’età di 91 anni. Adelina, vedova Parlato, lascia i suoi cari a partire dai figli Antonio, Gaetano, Mario, Giuseppe, Pietro, Francesco e Paolo, oltre alle nuore, i tanto amati nipoti, la sorella Agnese, i cognati, le cognate e l’intera famiglia.

Il rito funebre si terrà domani, sabato 13 marzo alle ore 9:00 presso la basilica di Santa Maria del Lauro in Meta.

La redazione e il direttore di Positanonews rivolgono alle famiglie Parlato e Savarese le più sincere condoglianze.