Meta di Sorrento, Cannavacciuolo apre un nuovo resort : “Siamo rimasti fedeli alle nostre origini”.

Antonino conquista gli ospiti, di ogni età, grazie alla sua arte culinaria e alla sua personalità, Cinzia gestisce e conduce, con sapiente arte manageriale e dell’ospitalità, le realtà e le esperienze del Gruppo; dalla loro unione, nella vita e nel lavoro, nasce una nuova Collezione: LAQUA RESORTS.

LAQUA RESORTS è il progetto firmato Cannavacciuolo che attraversa l’Italia inaugurando tre nuovi Resort. Sono due le nuove aperture, tra cui quella a Meta di Sorrento, dove, dal restyling de Laqua Charme & Boutique, nasce LAQUA by the Sea. Cinzia e Antonino affermano:

“Ci piace pensare che LAQUA RESORTS sia il frutto di tanti anni di sacrifici, dedizione e amore per l’ospitalità e l’accoglienza, in termini di servizio, gastronomici e di relazione con i nostri ospiti dopo aver celebrato il 20° anniversario al Relais Villa Crespi e affrontato un momento storico senza pari, che sta coinvolgendo il mondo intero, abbiamo pensato di creare dei nuovi intimi punti di riferimento in Italia per l’ospitalità. E siamo rimasti fedeli alle nostre origini, il Piemonte e la Campania e all’ospitalità fatta di piccoli ma grandiosi luoghi dove ritrovare la gioia e la vita”.