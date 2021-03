Meta: come funziona il Centro unico di prenotazione (Cup) della Farmacia Elifani?

I farmacisti della Farmacia Elifani di Meta erogano il loro servizio professionale su tematiche correlate in gran parte agli aspetti legati all’uso di farmaci, ma anche a quello salutistico, riferito a problematiche permanenti o transitorie che necessitano di un supporto professionale adeguato, affiancato a quello del proprio medico curante. Presso i locali in Via Angelo Cosenza, 2/4, a Meta, è sempre attivo e funzionante il Centro unico di prenotazione (Cup), attraverso il quale «è possibile prenotare – si legge sul sito Internet – esami diagnostici e visite specialistiche erogate da strutture della Asl Napoli 3 Sud e pagarne il relativo ticket».

I farmacisti possono interfacciarsi in tempo reale con le strutture predisposte e verificare la disponibilità dei principali esami diagnostici. Accertata la disponibilità, in accordo con le esigenze del paziente, procedono a confermare e ad accettare la prenotazione, stampando la documentazione necessaria da esibire il giorno della visita. Il paziente può effettuare in seduta stante il pagamento del ticket in maniera tale da poter accedere, il giorno previsto dell’esame diagnostico o della visita, ai locali presso la struttura sanitaria indicata.

In aggiunta alle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, la Farmacia Elifani di Meta dispone di una piattaforma informatica attraverso cui è possibile prenotare le prestazioni anche in centri privati accreditati e non. Si tratta di una possibilità aggiuntiva, mediante la quale il paziente può optare per una diversa struttura qualora dovessero esservi delle incompatibilità tra la disponibilità della struttura originaria e le disponibilità di tempo o distanza. In entrambi i casi, per poter fruire del servizio è necessario recarsi in Farmacia Elifani a Meta, portando con se la Tessera Sanitaria e la prescrizione del medico, nei consueti orari di apertura settimanali. È possibile richiedere ulteriori informazioni chiamando il numero 0818786605