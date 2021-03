Meta, assegnazione di contributo per dipendenti NCC: domande fino al 24 marzo. Si rende noto che con Determina n. 125 del 09.03.2021, è stato approvato l’avviso per l’assegnazione ed erogazione di contributi una tantum a favore di lavoratori con contratto di lavoro subordinato con le società e/o cooperative titolari di licenza e/o autorizzazione per l’attività di N.C.C. che hanno subito una contrattura lavorativa in seguito all’applicazione delle misure di contenimento da Covid – 19.

Di seguito si riportano l’avviso e il modello di domanda.

Qui l’avviso.

Qui il modello domanda.