Meta, altre zone interessate da mancanza d’acqua. Il ripristino dalle 17

Meta (Napoli). Prolungamento dell’assenza d’acqua e nuove zone interessate dal problema. Ecco l’aggiornamento di Gori rispetto a quanto comunicato qualche ora fa.

Gori comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di META:

Via Francesco Caracciolo, via Angelo Cosenza, via Vocale, via Meta, via Rivolo, via Cristoforo Colombo, via Santa Lucia, via Olmo, via Eduardo de Martino, via del Mare, via Olivari, vico Scarpati, Traversa Santo Stefano ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 17:00 di giovedì 4 marzo 2021. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.