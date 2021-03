Mentana “Mi vergogno per i giornalisti tra le categorie con precedenza vaccinale. Chiediamo scusa a Schettino”

Enrico Mentana ha provocato una bufera di commenti con un suo post che riprendiamo “Mi vergogno mentre leggo che c’è chi ha chiesto di inserire i giornalisti tra le categorie con precedenza vaccinale. Ancora gran parte degli anziani deve ricevere la prima dose, il presidente della Repubblica ha atteso il suo turno settanta giorni, e noi dovremmo accodarci alla congrega dei salta file che raccontiamo e denunciamo ogni giorno? Un po’ di coerenza, un po’ di dignità. O altrimenti chiediamo scusa a Schettino”. Oggi stesso un altro post “Dopo aver letto il mio post di questa mattina, il presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani, Carlo Verna, ha scandito una risposta non molto conciliante, ripresa dall’agenzia Ansa: “Anima bella da salotto televisivo, il tuo è commento da casta che non viene spedita in assembramenti se non in ospedali”. La stessa Ansa mi ha chiesto una replica. Eccola: “Annebbiato forse dalla paura, mi deve aver scambiato per un’altra figura professionale. Sono a capo di una redazione impegnata a ogni ora di ogni giorno. Ho quotidianamente la responsabilità del lavoro in esterna, sul campo, di decine di giornalisti e delle troupe con cui svolgono il loro servizio. Posso quindi con piena coscienza e cognizione di causa ribadire che mi vergognerei di ogni giornalista che pensasse di passare avanti agli ultrasettantenni, alle persone fragili, e a tante categorie più esposte, dagli operatori della nettezza urbana a quelli dei supermercati, che però non hanno il megafono di ordini professionali”.Aggiungo qui, a scanso di equivoci e malizie, che mi vergognerei ancor di più di giornalisti che cercassero di evitare la vaccinazione.

Noi di Positanonews non vogliamo entrare nella questione, in Campania ai giornalisti è stata concessa la vaccinazione, crediamo però che in un paese normale ci sarebbe voluto un “Piano Vaccinale” che evidentemente manca se si aggiungono categorie ogni tanto, inoltre pensiamo che si debba assolutamente dare la priorità agli anziani, e ci pare che così sia, se non è saremo i primi a cedere il passo a un anziano.

La cosa che su Positanonews abbiamo sottolineato con amarezza è la mancanza di una chiara strategia come c’è in altri paesi turistici, come la Grecia per esempio. Avremmo voluto che si vaccinassero anche prima le zone turistiche , come Capri, Sorrento, Amalfi, Positano, Ravello e dintorni, per far ripartire l’economia, parallelamente alle vaccinazioni delle categorie. Ma l’impressione è che non vi sia una chiara e uniforme strategia con la conseguenza che ci vorranno mesi ..