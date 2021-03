Massiva comunicazione fraudolenta via SMS a nome di Istituti Bancari. Ecco come difendersi

Il Commissariato di PS Online avvisa la cittadinanza che «Sono in atto numerose campagne di comunicazioni fraudolente a nome di Istituti Bancari con le quali si chiede di inserire i dati bancari in falsi siti internet. Nella circostanza i criminali informatici, attraverso l’invio massivo di sms o email, richiedono al destinatario di collegarsi, attraverso il link contenuto nel messaggio, all’apparente home page dell’Istituto bancario, per procedere alla conferma dei propri dati e consentire l’aggiornamento dei sistemi di sicurezza.

Ecco alcune semplici informazioni per non cadere in errore.

E’ bene ricordare che le Banche non inviano MAI email, sms o chiamano al telefono per chiedere di fornire le credenziali di accesso all’home banking o all’app, i dati delle carte di credito o la variazione dei dati personali.

Se ricevi email, sms o telefonate che ti chiedono di fornire dati bancari, chiama immediatamente la Tua Banca e rivolgiti alla Polizia Postale: non aprire gli allegati o i link contenuti nelle e-mail o sms; tieni sempre aggiornato l’antivirus e il Sistema Operativo.

Per approfondimenti e segnalazioni su eventuali casi sospetti vai su: www.commissariatodips.it