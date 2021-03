Massimo Rastelli è il nuovo allenatore della Spal

La Spal ha esonerato il tecnico Pasquale Marino ed ha affidato la panchina a Massimo Rastelli: “Spal srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Massimo Rastelli. Il nuovo allenatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per la stagione successiva. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Dario Rossi, dal preparatore atletico Francesco Esposito e dal collaboratore tecnico David Dei, insieme alla conferma di Cristiano Scalabrelli come preparatore dei portieri, Mauro Carretta come match analyst, Fabrizio Franceschetti e Carlo Voltolini come recupero infortuni”. Nato a Torre del Greco il 27 dicembre 1968, Rastelli è stato ex attaccante in Serie A, B e C, militando tra le altre nel Napoli, Piacenza, Reggina, Lucchese, Avellino e Juve Stabia prima di iniziare la carriera di allenatore. Come tecnico ha allenato Juve Stabia, Brindisi, Portogruaro, Avellino, Cagliari, fino all’ultima esperienza dello scorso anno con la Cremonese.