Massa Lubrense, Ufficio Postale chiuso dall’11 al 13 marzo per lavori urgenti

Massa Lubrense. Da giovedì 11 marzo fino a sabato 13 marzo l’Ufficio Postale di Massa Centro sarà chiuso al fine di consentire l’esecuzione di lavori urgenti.

Tutta la corrispondenza in giacenza presso tale ufficio sarà disponibile nell’ufficio di Sant’Agata sui Due Golfi in Via Nastro Azzurro 21-23 che sarà aperto giovedì e venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 mentre sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35.