Massa Lubrense tira un respiro di sollievo: netto miglioramento dei parametri epidemiologici

Massa Lubrense: migliora la situazione covid. Lo ha segnalato l’Unità di Crisi al Comune. Ecco il post del sindaco Balducelli con il grafico riportato in immagine.

I sacrifici fatti dai massesi sono stati ripagati. L’ultimo report ricevuto dall’Unità di Crisi della Regione Campania relativo al periodo di osservazione 1-7 marzo evidenzia un netto miglioramento dei parametri epidemiologici. Per quanto riguarda l’incidenza dei positivi a 7 giorni abbiamo un indice di 107,37 su un dato medio regionale di 261,86. Sulla percentuale dei nuovi positivi su tamponi abbiamo un tasso comunale del 5,42% sul dato regionale del 12,25%. Un grazie di cuore a quanti hanno fatto in modo encomiabile il proprio dovere.

Questo non significa che ci possiamo rilassare. Dobbiamo mantenere alta la guardia ed il senso di responsabilità dei singoli e della comunità. È tutto nelle nostre mani. Per mantenere la nostra comunità in sicurezza, in questa difficile fase dell’avvio della stagione vaccinale, abbiamo bisogno del contributo di tutti, non con lamentazioni generiche sui social ma segnalando in modo circostanziato episodi di assembramento o di violazione delle norme anti-covid a tutte le Forze dell’Ordine del territorio. È in gioco la salute nostra, dei nostri cari ed il futuro economico della nostra comunità.