Massa Lubrense. Strada chiusa da un privato a Nerano. Dora Iaccarino “Ingiusto, stiamo combattendo per riaprirla”. Ieri mattina diversi residenti della cittadina sono insorti contro la chiusura di una stradina a uso pubblico da decenni. Il privato condiceva che era titolare della proprietà, poi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione della Compagnia di Sorrento e al Comune hanno acquisito dei documenti di proprietà. Ma quello che si contesta è il diritto di passaggio dei cittadini che hanno sempre esercitato . Sul posto è intervenuta la consigliera comunale di minoranza del gruppo di “Insieme per Massa” Dora Iaccarino “Ingiusto, stiamo combattendo per riaprirla. Il sindaco Lorenzo Balducelli dovrebbe intervenire per ripristinare questo diritto di passaggio” . Contestata anche un’area di sosta sul quale il Comune aveva escercitato la sua funzione pubblica mettendo anche la striscia, ma il privato ha esibito l’atto di acquisto che comprenderebbe anche quell’area, si tratta eventualmente di chiedere al Comune di esercitare il diritto all’uso dell’area, come asserito dai cittadini. “E’ da decenni che in quell’area il Comune ha messo le strisce blu e che quella stradina è usata dai cittadini”, chiosa amareggiata Dora Iaccarino “faremo il possibile per ridare l’uso ai cittadini di queste aree, noi siamo vicini alla gente in questa battaglia”.