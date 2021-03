Massa Lubrense, seconda dose vaccino ultraottantenni.

Da domani 24 marzo 2021 si iniziano le somministrazioni della seconda dose del vaccino per gli ultraottantenni. Sul foglio di dimissioni rilasciato dopo la prima dose è indicata la data in cui bisogna presentarsi al punto vaccinale di Villa Cerulli per la seconda somministrazione. Per l’orario, se non indicato, occorre attenersi a quello indicato nella prima convocazione. Non sarà inviata nessuna mail.