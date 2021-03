Massa Lubrense, l’appello di una cittadina per la messa in sicurezza di via Castagna a Termini

Massa Lubrense. Una cittadina richiede la messa in sicurezza di via Castagna a Termini. Il suo appello è stato pubblicato da Lello Acone sulla sua pagina Facebook e lo condividiamo, unitamente alle foto, auspicando un celere intervento del Comune: «Questo è il secondo blocco che cade in dieci giorni. Anni fa avete chiuso la strada pubblica costringendo cinque famiglie a passare abusivamente a loro rischio e pericolo in quest’unica strada che abbiamo per entrare nelle nostre case. Non credo che questo sia un modo serio e corretto di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Grazie».