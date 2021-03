Massa Lubrense. L’addio a Immacolata Cacace di Lello Acone E anche stamattina, da queste pagine, pubblicando con mestizia ancora uno di quei post che non vorresti mai scrivere, la partecipazione mia, della mia famiglia e dei miei Visitatori, al dolore immenso che ha colpito la comunità di e le famiglie Ruocco e Cacace in particolare per la perdita, della cara ed amata mamma e nonna e Immacolata Cacace vedova Ruocco, cara donna volata in cielo dopo aver vissuto una vita dedicata a lavoro ed alla famiglia, una bella e cara persona che tutti noi ricorderemo nel Suo Negozio di elettrodomestici e arredamento a Massa Centro insieme al Suo caro Pasquale con il Quale adesso si è riunita di certo in Paradiso .

Ai congiunti tutti, distrutti dal dolore, in particolare, ai figli Sabato, Antonella e Teresa amici da sempre, ai generi, alla nuora, ai nipoti ed a tutti i congiunti le sentite condoglianze mie, di tutta la Comunità Massese e non solo mentre per la cara Immacolata già Angelo e non potrebbe essere diversamente quest’oggi la nostra preghiera. Ciao Immacolata!