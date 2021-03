Massa Lubrense, è venuto a mancare Franco Simioli: il saluto del sindaco. Triste giorno per Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, quello di oggi sabato 6 marzo 2021. Ci ha, infatti, lasciati Franco Simioli. Riportiamo di seguito le parole del sindaco, Lorenzo Balducelli, in suo ricordo:

È venuto a mancare Franco Simioli. Scompare un amministratore comunale di Massa Lubrense, un esperto di turismo in Penisola Sorrentina, autentica colonna dell’Azienda di soggiorno e turismo di Sorrento, scompare un animatore sociale, scompare un operatore culturale ed un instancabile socio e dirigente dell’Archeoclub di Massa Lubrense, scompare un amico, scompare un pezzo di Massa Lubrense. Ciao Franco, ti porteremo sempre nel cuore. Ci manchi e mi manchi già adesso.

Anche la redazione di Positanonews si stringe virtualmente alla famiglia e le porge le sue sentite condoglianze.