Massa Lubrense, domani iniziano le somministrazioni della seconda dose di vaccino per gli ultra ottantenni. Ad informare i suoi concittadini è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Da domani 24 marzo 2021 iniziano le somministrazioni della seconda dose del vaccino per gli ultraottantenni. Sul foglio di dimissioni rilasciato dopo la prima dose è indicata la data in cui bisogna presentarsi al punto vaccinale di Villa Cerulli per la seconda somministrazione. Per l’orario, se non indicato, occorre attenersi a quello indicato nella prima convocazione. Non sarà inviata nessuna mail.