Massa Lubrense, accordo tra Punta Campanella ed Atex per la tutela del mare e certificati green.

Protocollo di intesa tra Area Marina Protetta e Associazione Turismo Extralberghiero campano: promozione del territorio ed ecobrand per strutture ricettive ecosostenibili.

L’Area Marina Protetta Punta Campanella e le strutture ricettive extralberghiere insieme per promuovere e tutelare il patrimonio ambientale del territorio e del mare. L’accordo è stato raggiunto ieri in un incontro tra il Presidente del Parco Marino, Lucio Cacace, e il Presidente di Atex Campania, Sergio Fedele. Nelle prossime settimane l’Amp firmerà un protocollo con l’Associazione Turismo extralberghiero per mettere in campo iniziative per informare gli operatori turistici sulle attività del Parco e per diffondere agli ospiti delle strutture ricettive le bellezze naturali e le meraviglie del mare della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. L’ obiettivo principale dell’iniziativa sarà la sensibilizzazione degli operatori e dei turisti per la tutela dell’ambiente e del mare, attraverso una serie di azioni quotidiane che possano ridurre l’impatto sugli ecosistemi, quello marino in particolare.

L’incontro segue le proposte dell’Amp nell’ambito degli Stati Generali del Turismo, proposte, tra le quali il certificato green, che hanno attirato l’attenzione dell’associazione delle strutture extralberghiere della penisola sorrentina e della Campania.

“È molto importante una collaborazione con chi opera nel territorio, cominciando dalle strutture ricettive ma non solo- sottolinea il Presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace- Il protocollo con Atex ci permetterà di mostrare le nostre bellezze naturali e le nostre attività ai tanti turisti che raggiungeranno, speriamo prima possibile, la penisola sorrentina. E, allo stesso tempo, ci permetterà di accrescere la sensibilità ambientale sia tra gli imprenditori del settore che tra i visitatori. L’obiettivo è quello di orientare le scelte e le azioni delle strutture ricettive verso politiche sostenibili e azioni quotidiane di rispetto del mare e dell’ambiente. Vorremmo poi, nel lungo termine, premiare tali scelte con un certificato green, un marchio spendibile sul mercato per attirare i tanti visitatori attenti a temi quali il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità.”

Il progetto a medio e lungo termine del Parco Marino è quello di fare informazione e sensibilizzazione presso gli operatori del turismo, suggerendo azioni pratiche che possano ridurre l’impatto sull’ambiente e sul mare. Come, per esempio, l’uso di detergenti biodegradabili, la raccolta dell’olio esausto, il risparmio idrico, l’efficientamento energetico. Con l’obiettivo di rilasciare poi certificati green che attestino la sostenibilità ambientale della struttura ricettiva.

“Siamo felici di avviare questo rapporto con l’Amp Punta Campanella perché abbiamo la possibilità, attraverso la promozione di questa straordinaria costa, di mettere in moto uno strumento d’attrazione e d’accoglienza formidabile- osserva Sergio Fedele, Presidente Atex Campania- Sempre più turisti saranno interessati a scegliere una località non solo per le bellezze paesaggistiche, ma anche per il rispetto per il mare e l’ambiente. Siamo convinti che gli operatori turistici della penisola sorrentina debbano essere maggiormente impegnati nella difesa, nella protezione e nella valorizzazione del loro patrimonio più importante che è il mare”.