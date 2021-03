Martedì sera in zona rossa? Ecco cosa guardare in tv, dalla Champions League a “Stasera tutto è possibile”

Cosa guardare in un martedì sera in zona rossa? Dalla comicità con “Stasera tutto è possibile” al calcio delle stelle della Champions League con Real Madrid Atalanta su Canale 5, oppure un film/serie tv come Robin Hood o Màkari? Non vi resta che sedervi comodi sul divano e dedicarvi allo zapping, per cancellare dalla mente tutti i pensieri più angoscianti.

Rai Uno alle 21.25 Màkari – «La regola dello svantaggio» Saverio (Claudio Gioé, 46) accetta con poco entusiasmo la proposta di Marilù di fare da guida turistica ai clienti del suo hotel. Tra questi c’è un uomo anziano, in vacanza a Màkari con la sua giovane compagna straniera. A Saverio sembra evidente che i due nascondano qualcosa…

Rai Due alle 21.20 Stasera tutto è possibile – Penultimo appuntamento con la sesta stagione dello show condotto da Stefano De Martino (31). Tra i giochi c’è «Elastic speed»: due VIP, dopo aver indossato un cappello e uno zaino legato da un elastico, devono correre a schiacciare un pulsante e formulare una domanda plausibile alla risposta fornita dal conduttore.

Rai Tre alle 21.20 #Cartabianca – Riflettori puntati questa sera sul nuovo Dpcm che regolerà la vita e gli spostamenti degli italiani fino al 6 aprile. All’attenzione di Bianca Berlinguer (61) e dei suoi ospiti, inoltre, la preoccupante situazione dei contagi e le numerose incertezze che finora hanno scandito la campagna vaccinale nel nostro Paese.

Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro – Sono molti i telespettatori che, soprattutto in questo periodo così delicato, si sentono particolarmente isolati e poco protetti. Anche stasera troveranno un alleato in Mario Giordano (54), attentissimo ogni martedì sera a cogliere e evidenziare le inefficienze e le lentezze della pubblica amministrazione.

Canale 5 alle 21.00 Real Madrid-Atalanta – Dopo la splendida prova della gara d’andata (persa a Bergamo per 1-0 ma giocata stupendamente), l’Atalanta vola in Spagna per giocare a Madrid il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il pronostico non è favorevole, ma gli uomini di Gian Piero Gasperini (63) non sono nuovi a grandi imprese.

Italia 1 alle 21.20 Le lene Show – Stasera al timone del programma ci sono Alessia Marcuzzi (48) e Nicola Savino. Con loro le voci della Gialappa’s Band. Grandi protagonisti i reportage realizzati dagli inviati del programma. Tra loro c’è Gaetano Pecoraro, che il 2 marzo ha condotto lo speciale sulla sanità «Un anno di Covid».

La 7 alle 21.25 DI MARTEDÌ – Con l’aiuto dei sondaggi di Nando Pagnoncelli, Giovanni Floris affronta gli argomenti più “caldi”: la preoccupante situazione sanitaria e le mosse che il premier Mario Draghi sta mettendo in campo per debellare il Covid.

TV 8 alle 21.30 DUE CUORI E UNA PROVETTA – (Usa 2010) con Jason Bateman, Jennifer Aniston La single quarantenne Kassie decide di diventare mamma con l’inseminazione artificiale. Sceglie un donatore; ma Usuo amico del cuore Wally è geloso e le combina uno scherzetto…

Rai 4 alle 21.20 ROBIN HOOD-L’ORIGINE DELLA LEGGENDA – (Usa 2018) con Taron Egerton Tornato dopo quattro anni dalle Crociate, Robin scopre che la sua contea è dominata dallo sceriffo di Nottingham. Con l’aiuto del saraceno John organizza la rivolta.

La 5 alle 21.10 L’ISOLA DEI FAMOSI – Ieri sera ha preso il via la 15g edizione del reality condotto da llary Blesi, al suo debutto all’isola. L’inviato è invece Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuoto, che come concorrente ha vinto nel 2013 «Pechino Express».