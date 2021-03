Maria Vera Ratti in attesa della seconda serie del commissario Ricciardi la aspettiamo Da Adolfo a Positano, ma chi è?

Chi è Maria Vera Ratti, la giovane attrice che interpreta Enrica Colombo nella fiction Il Commissario Ricciardi? Nota al grande pubblico , la conosciamo anche tutti a Positano, qui nella perla della Costiera amalfitana viene da sempre, la famiglia Ratti è molto stimata e apprezzata da tutti . Il luogo del “buen retiro” è sempre “Da Adolfo”, che vediamo qui nelle foto pre Covid, ed è qui che la aspettiamo.

Vera è sempre stata affascinante ed ammaliante, nella sua splendida bellezza mediterranea, e siamo sicuri che continuerà ad essere sempre più di rilievo nel campo del cinema italia. Maria Vera è nota anche per il suo ruolo nella serie Rosy Abate 2. Ecco vita privata e carriera della giovane attrice della Campania.

La biografia di Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti nasce a Napoli il 26 settembre del 1994. Fin da piccola ha sempre avuto la passione per la recitazione ma decide di intraprende la carriera di attrice solo dopo aver compiuto diciotto anni. Appena raggiunto la maggiore età Maria Vera lascia la sua famiglia e la sua amata città per trasferirsi in Olanda. Qui trascorre tre anni dove studia Scienze Politiche e Studi Russi e dell’Asia Centrale, presso l’Università di Leiden. Tra un esame e l’atro Maria Vera Ratti frequenta un corso di teatro. Questo le ha permesso di fare amicizia e di capire anche che la recitazione sarebbe stata la sua strada. Convinta della sua scelta, dopo qualche periodo passato a Berlino, decide di tornare in Italia per partecipare ad un provino. Dopo poco tempo scopre di essere stata accettata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Così prepara immediatamente le valigie e torna a Roma. Ancora oggi Maria vive nella Capitale.

La carriera di Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti muove i primi passi nella recitazione partendo dal teatro. Infatti partecipa a qualche produzione riscuotendo un discreto successo. Il suo primo e grande lavoro arriva con la fiction Rosy Abate. Nella serie tv, amatissima dal pubblico italiano, la giovane attrice interpreta i panni di Nina, figlia del boss napoletano Antonio Costello. Durante un’intervista Maria Vera dichiara che per lei questa serie ha significato tanto, sopratutto perchè ha avuto l’opportunità di lavorare a fianco della protagonista, Giulia Michelini. La Ratti ha infatti dichiarato: «Per me è stata un esempio, mi ha insegnato moltissime cose». Dopo il primo successo ne arriva subito un’altro. Maria Vera è stata infatti scelta per intrepretare un ruolo di rilievo della fiction Il Commissario Ricciardi. Nella serie l’attrice è nei panni di Enrica Colombo, una giovane donna che abita di fronte al palazzo del Commissario. La dolce donna finirà per innamorarsi di lui (Lino Guanciale). Avremo inoltre modo di vederla ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, mentre nel 2020 è stata impegnata nelle riprese di una serie in inglese dedicata a Leonardo Da Vinci, nella quale ha interpretato la Gioconda. Ma mentre annuncia clamorosamente una scelta diversa dal personaggio che ha interpretato