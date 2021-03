Mara Venier in lacrime a Domenica in: stop alla diretta. La padrona di casa della trasmissione di punta della domenica di raiuno non si era mai vista in questo stato

. Scoppia in lacrime, in diretta, dopo aver reso omaggio a Giovanni Gastel morto per Covid-19. Il nipote di Luchino Visconti, uno tra i più importanti fotografi di moda e non solo, è stato ucciso dal virus all’età di 65 anni dopo essere stato ricoverato per quattro giorni in ospedale.

“Lo chiamavo il mio principe, eravamo molto amici, abbiamo lavorato insieme, un maestro della fotografia che tirava l’anima delle persone”. È successo nel corso della puntata odierna di Domenica In: dopo aver fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice ha voluto ricordare l’amico scomparso ieri.

“Dobbiamo uscirne, troppo dolore e questo dolore ci annienta e non ce la facciamo più. Cerco di rassicurare chi mi guarda ma è un anno che sto qua con uno studio vuoto senza pubblico con i miei ragazzi tutti spaventati, impauriti. Non ne possiamo più”, ha detto Mara Venier visibilmente commossa. E infine ha rilanciato l’appello a vaccinarsi contro il Covid.

Fonte: Il Fatto Quotidiano