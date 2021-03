Manneskin vincono il Sanremo 2021 , il più surreale di sempre. Poi Fedez e Michielin, Ermal Meta, Madame per la critica . Emozione quasi incontenibile per il frontman della band Damiano. Il gruppo, che aveva preso parte a X Factor nel 2017, per poi prendere parte al loro primo Festival di Sanremo due anni dopo.

Si chiude così la 71esima edizione del Festival di Sanremo, la seconda e ultima condotta da Amadeus e Fiorello, la più surreale di sempre. Un’edizione senza pubblico all’Ariston per le misure di contenimento del Coronavirus Covid-19, con gli imprenditori che protestano in piazza per il lockdown che sta mettendo in ginocchio l’ Italia, ma la musica va, i cachet milionari anche, costi alti e ascolti più bassi del solito, ma Sanremo è Sanremo. Il Festival della Musica italiana ha comunque seguito .

I premi della critica, della sala stampa a Willie Peyote e il premio sala stampa a Colapesce e Dimartino (li trovate tutti qui), oltre al premio Sergio Bardotti per il miglior testo assegnato a Madame. Il premio Giancarlo Bigazzi va a Ermal Meta